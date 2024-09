Enna bassa senz’acqua: nuovo guasto alle condutture idriche

Ecco dove non sarà possibile garantire l'erogazione

ENNA – Ancora un guasto in una conduttura idrica, questa volta in contrada Girgia, che lascia senz’acqua Enna bassa.

Enna bassa senz’acqua

La Società Siciliacque ha comunicato che intorno alle 4 di oggi si è verificata una rottura lungo la condotta idrica e, dunque, da stamattina e per le prossime 36 ore l’erogazione idrica nel Comune di Calascibetta e nell’area Industriale del Dittaino, non potrà essere garantita.

La mappa

Per quanto riguarda il Comune di Enna non sarà possibile garantire l’erogazione idrica in alcune zone di Enna bassa e zone limitrofe.

Per questo Il Centro operativo comunale di Protezione civile del Comune di Enna, tenuto conto del perdurare della mancata distribuzione idrica alle utenze di alcune vie di Enna bassa e delle contrade limitrofe alla parte bassa della città, ha disposto, con effetto immediato, grazie al supporto del Corpo Forestale, il posizionamento di un’autobotte in Via Unità d’Italia.

In una nota il Comune precisa che i soggetti fragili che non hanno la possibilità di raggiungere l’autobotte potranno contattare il Coc richiedendo l’intervento diretto della protezione civile per l’approvvigionamento idrico.

