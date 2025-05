Enna, inaugurato un nuovo hotel nella parte alta della città

La novità

ENNA- Un nuovo hotel 4 stelle è stato inaugurato il 16 maggio nella parte alta della città di Enna, a poche centinaia di metri dal Castello di Lombardia, storica roccaforte millenaria, primo esempio di nucleo abitativo nel centro della Sicilia. L’hotel, nato dalla volontà della famiglia Selvaggio, già proprietaria della struttura turistica Federico II, posta nella parte bassa di Enna, colma un vuoto relativo alla struttura storica della cittadina la cui colonizzazione, a mille metri d’altezza ed oggi capoluogo di provincia più alto d’Italia, risale ad almeno tredici secoli prima di Cristo.

L’hotel Sicilia è una struttura quattro stelle, con 75 stanze, dotate di impianti tecnologici avanzati, che comprende due suite con vasca idromassaggio, una piscina esterna, sala wellness e ristorante. L’hotel, recentemente ristrutturato secondo principi ecoambientali, dotato di pannelli solari e pareti esterne coibentate, rappresenta un nuovo ed importante tassello per restituire alla cittadina sicana il meritato appellativo di ombelico della Sicilia.

Questa la prima dichiarazione ufficiale del proprietario, Calogero Selvaggio: “Da ennese sono orgoglioso di poter restituire alla città una struttura alberghiera di prim’ordine”.

Selvaggio, insieme al figlio Davide, aveva acquistato la struttura nel 2020 dal Libero consorzio comunale di Enna. Posto in piazza Napoleone Colajanni, a due passi dal duomo e dal castello di Lombardia, l’hotel risale agli anni 50, aprì i battenti negli anni 60, per volere dell’allora assessorato regionale al Turismo; fu concepito come struttura tre stelle d’eccellenza del territorio.

Oggi, dopo 7 anni di chiusura ed una ristrutturazione integrale, viene restituito alla città completamente rinnovato, elegante e funzionale in linea con i canoni della ospitalità contemporanea.