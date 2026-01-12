Enna, arriva il nuovo questore: “Città tranquilla ma vigileremo”

Cono Incognito ha diretto la polfer in Calabria

ENNA – “I dati raccontano di una città piuttosto tranquilla con qualche criticità in provincia come a Piazza Armerina dove registriamo un’emergenza sui reati di genere e sulla quale continueremo a vigilare così come in tutto il territorio”.

Lo ha detto il neo questore di Enna, Cono Incognito, in conferenza stampa oggi a Enna. Incognito, nato in Campania, laureato all’università “La Sapienza” di Roma nel 1993 ha diretto, come ultimo incarico, il compartimento polizia ferroviaria della Calabria.

Incognito è stato vice commissario alla questura di Palermo, ha diretto il commissariato distaccato di Termini Imerese, assegnato al servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine e successivamente al servizio centrale di protezione e quello di analisi criminale della direzione centrale della Polizia criminale.

Ha diretto il compartimento polizia postale e delle comunicazioni Sicilia occidentale, oggi centro operativo per la sicurezza cibernetica a Palermo.

E’ stato vicario della questura di Trapani e dirigente della polizia stradale di Palermo. Il neo questore stamane ha deposto una corona di alloro in onore ai caduti della Polizia di Stato al complesso della polizia “GB Giuliano” di Enna Bassa.