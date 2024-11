Esercito italiano, il bando per reclutare 6500 volontari: requisiti e date

Documentazione, titoli e criteri selettivi

ROMA – Un piano da 6500 unità da arruolare nell’Esercito italiano con qualifica di volontari in ferma prefissata (Vfi) per l’anno 2025. Pubblicato il concorso. Il bando scadrà il prossimo 29 novembre e potranno partecipare i cittadini italiano che hanno compiuto i 18 anni di età e non hanno ancora superato i 24 e che godono dei diritti civili e politici.

Titolo di studio richiesto

Titolo di studio: il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).

Prove d’ammissione

a) inoltro delle domande;

b) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del CSRNE e della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell’Allegato B (articolo 8);

c) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie. La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell’Allegato B (articolo 8) effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 9 e provvederà alla formazione per ogni blocco:

‑ della graduatoria generale (comprendente tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata per l’arruolamento per “incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata”;

‑ di dieci distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie di posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c);

d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c) presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per l’effettuazione delle prove di efficienza fisica di cui all’allegato G del presente bando e l’accertamento dei requisiti di idoneità fisio-psico-attitudinale;

e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di undici distinte graduatorie di merito – per ciascuna delle tipologie di posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) – dei candidati risultati idonei o in attesa dell’esito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, dell’eventuale punteggio conseguito con le prove di efficienza fisiche e con le caratteristiche attitudinali;

f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;

g) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza Armata e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c);

h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata iniziale (tre anni) nell’Esercito.

Dove spedire la domanda

Inoltrare le domande a: