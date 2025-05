Aci Sant’Antonio promosso in Serie C2: un traguardo storico

Decisivo il pareggio nella finale playoff contro l’Atletico Militello

CATANIA – Storico traguardo per il Città di Aci Sant’Antonio, che al termine della sua prima stagione ufficiale nel campionato di Calcio a 5 ha conquistato la promozione in Serie C2.

Decisivo il pareggio per 6-6 nella finale playoff contro l’Atletico Militello, risultato che ha premiato il miglior piazzamento in classifica ottenuto dalla squadra biancazzurra durante il campionato.

Dopo aver superato l’Aci Galatea con un 6-4 nella semifinale, la squadra di Aci Sant’Antonio ha completato l’impresa nella finale contro l’Atletico Militello. Il 6-6 finale ha sancito la promozione grazie alla migliore posizione in classifica. I gol nella decisiva partita sono stati siglati da Alfio Basile (doppietta), Mauro (doppietta), Cavallaro e Di Pino.

Le parole del tecnico Quattrocchi

Una serata indimenticabile, vissuta davanti a un pubblico numeroso che ha sostenuto la squadra con grande entusiasmo e passione. Il tecnico Mario Quattrocchi ha espresso il suo orgoglio: “Orgoglioso di questo gruppo – ha dichiarato – Abbiamo portato in alto il nome del nostro paese, con umiltà e sacrificio. E questo è solo l’inizio”.

Soddisfazione del dirigente Indelicatoi

Grande soddisfazione anche nelle parole del Dirigente Responsabile, Simone Indelicato: “Abbiamo compiuto un’impresa. Nessuno ci dava per favoriti, ma con il lavoro quotidiano e un forte senso di appartenenza abbiamo dimostrato quanto vale questo progetto. Ora vogliamo continuare a crescere”.

All’incontro era presente anche l’assessore allo Sport, Salvatore Sorbello, che ha sottolineato l’importanza di questo risultato per l’intera comunità, auspicando di vedere presto la squadra nella nuova struttura polivalente in costruzione.

A sostenere la squadra in tribuna erano presenti anche i sindaci di Aci Sant’Antonio e Militello in Val di Catania, Quintino Rocca e Giovanni Burtone. Tifosi e sportivi hanno tributato un riconoscimento alla dirigenza societaria dei santantonesi – Rosario Cannavò, Nicolò Grippaldi, Alfio Di Mauro e Pietro Sframeli – per il fondamentale lavoro svolto dietro le quinte con dedizione e spirito di servizio.