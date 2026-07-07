Battaglia legale tra i genitori di Gabriele Giadone e il liceo Falcone di Barrafranca

ENNA – I genitori di Gabriele Giadone, il quindicenne morto il 10 maggio dello scorso anno dopo essersi scontrato, a bordo del suo ciclomotore, contro un’auto Bmw che andava in contromano in via Signore Ritrovato a Barrafranca, Lucia Baiunco ed Angelo Giadone, assistiti dagli avvocati Gaetano Giunta e Giusy Nicoletti, hanno presentato un esposto in procura contro la preside del liceo Giovanni Falcone di Barrafranca (Enna), Maria Stella Gueli e la psicologa della scuola, Maria Grazia La Tona.

Chiedono che sia fatta luce su un episodio che avrebbe visto la dirigente scolastica convocare una riunione, insieme alla psicologa, per convincere gli studenti e compagni di classe di Gabriele a non partecipare alla manifestazione, pacifica ed autorizzata, che si è tenuta lo scorso 10 giugno davanti al tribunale di Enna per chiedere giustizia e verità per questa morte.

“La riunione convocata alla presenza dell’operatrice psicopedagogica territoriale era di routine per valutare situazioni interne alla classe che non hanno nulla a che fare con la vicenda del giovane morto” dice la preside Gueli.

Il pm aveva ammesso Giuseppe Paternò, l’uomo alla guida dell’auto, accusato ora di omicidio stradale, ad un patteggiamento a 6 mesi. Il gip però ha rinviato gli atti al pm asserendo che nella commisurazione della pena andava considerata l’aggravante perché Paternò andava contromano.

“Contro di noi e la nostra famiglia – dice la madre di Gabriele, Lucia – si è creato un movimento di odio incomprensibile. Dopo che il comune ha fatto rimuovere la targhetta che ricordava mio figlio sul luogo dell’incidente senza che il sindaco, Giuseppe Lo Monaco rispondesse ai nostri legali, dopo avere fatto levare il banco che ricordava Gabriele nella classe, ora questa riunione per convincere i compagni a non partecipare alla manifestazione, ci ha ulteriormente feriti”.

“Sono stati proprio i compagni di scuola di Gabriele a venire a casa nostra raccontandoci, turbati, di questa riunione che aveva finito per condizionare i genitori impauriti e impedendo a loro di partecipare alla manifestazione – dice il padre di Gabriele, Angelo -. Noi non chiediamo vendetta ma semplicemente giustizia per nostro figlio”.

L’esposto è stato inviato all’ufficio scolastico regionale per accertare eventuali responsabilità disciplinari e deontologiche della dirigente e al Consiglio dell’Ordine degli psicologi siciliani per chiedere di aprire un procedimento disciplinare nei confronti della psicologa dell’istituto per accertare il corretto utilizzo degli strumenti professionali in merito, anche, alla tutela dei minori coinvolti.