Etna, cala l’attività stromboliana: niente nube vulcanica

La fase eruttiva non impatta con l'organizzazione dell'aeroporto

CATANIA – È in diminuzione l’attività stromboliana nella zona sommitale dell’Etna dove è presente una debole emissione di cenere lavica, ma senza nube vulcanica che ieri sera era invece presente. Continua l’emissione di lava dalle tre fratture presenti.

È quanto emerge dal monitoraggio eeguito da esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania che hanno abbassato l’avviso per il traffico aereo di massima allerta, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), da rosso ad arancione.

L’attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa non impatta sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.