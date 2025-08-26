 Etna, in diminuzione l'attività stromboliana: non c'è nube vulcanica
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Etna, cala l’attività stromboliana: niente nube vulcanica

La fase eruttiva non impatta con l'organizzazione dell'aeroporto
IL VULCANO
di
1 min di lettura

CATANIA – È in diminuzione l’attività stromboliana nella zona sommitale dell’Etna dove è presente una debole emissione di cenere lavica, ma senza nube vulcanica che ieri sera era invece presente. Continua l’emissione di lava dalle tre fratture presenti.

È quanto emerge dal monitoraggio eeguito da esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania che hanno abbassato l’avviso per il traffico aereo di massima allerta, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), da rosso ad arancione.

L’attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa non impatta sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI