Etna Doc, salute e sicurezza sul lavoro nelle cantine vinicole

Presentate le linee guida dell’Asp di Catania

CATANIA – Presentate nella sede della direzione generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania le nuove linee guida per la salute e la sicurezza nelle cantine del territorio Consorzio di Tutela Vini Etna DOC.

Il documento, elaborato dal Dipartimento di Prevenzione – area tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – in collaborazione con il Consorzio, rappresenta uno strumento operativo per le imprese vitivinicole, i datori di lavoro e i professionisti della prevenzione. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei lavoratori e promuovere una cultura della sicurezza sempre più strutturata nel comparto.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il direttore generale dell’Asp Giuseppe Laganga Senzio, il direttore sanitario Giovanni Francesco Di Fede, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Antonio Leonardi, il presidente del Consorzio Francesco Cambria e il direttore Maurizio Lunetta, insieme ad alcuni produttori.

“Assicurare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro non è solo un obbligo normativo, ma un valore strategico e culturale di primaria importanza”, ha sottolineato Laganga Senzio, evidenziando l’impegno dell’Azienda sanitaria nella diffusione di buone pratiche e nella collaborazione tra istituzioni e imprese.