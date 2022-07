Etna, soccorsa giovane scout palermitana in difficoltà

È accaduto nella tarda mattinata

CATANIA – Allertati dalla Centrale Operativa 118, i tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, per il recupero di una giovane scout in difficoltà motorie, lungo la pista altomontana dell’Etna. Raggiunta dalle squadre del SASS, la ragazza presentava una sospetta contrattura ad un arto inferiore che le impediva di proseguire il percorso. L’infortunata, appartenente ad un gruppo scout di Palermo, è stata accompagnata con i mezzi fuoristrada all’uscita della zona impervia e affidata ai sanitari del 118, in attesa nei pressi della Caserma Pitarrone. Presente sul posto una squadra del Corpo Forestale.