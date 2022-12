Etna, trovata donna dispersa: ha trascorso la notte tra anfratti

Le ricerche.

1' DI LETTURA

CATANIA – È stata trovata da tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano la brasiliana dispersa dal pomeriggio di ieri sul versante sud dell’Etna. Si erano perse le sue tracce intorno alle 16.30 dopo che era riuscita ad inviare la sua ultima posizione, che la collocava a nord della zona di Torre del Filosofo a circa 2.800 metri di quota, lontana dai sentieri e dalle piste battute. Disorientata dal buio, dal terreno ghiacciato e dal forte vento, la donna è ridiscesa verso il fondo della Valle del Bove, dove i soccorritori l’hanno ritrovata nei pressi di Monti Centenari, a circa 1.700 metri di altitudine. E’ in buone condizioni di salute, anche se estremamente provata per la disavventura. La particolare morfologia delle pareti della Valle del Bove, con la presenza di anfratti e piccoli bivacchi naturali le hanno permesso di superare indenne la notte invernale. Dopo essere stata accompagnata fuori dalla zona impervia, la brasiliana è stata affidata ai medici del 118 presenti al piazzale del Rifugio Sapienza con un’ambulanza. Nelle ricerche sul terreno sono stati impegnati i soccorritori delle due stazioni Etna Nord ed Etna Sud del Soccorso alpino e speleologico siciliano, coordinati in remoto dal Cnsas, insieme ai militari del Sagf della Guardia di finanza, con uomini ed un elicottero, i Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago 142, il Corpo Forestale e il supporto dei gatti delle nevi della Funivia dell’Etna.