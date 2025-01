Etna, due vittime e tre feriti nei tragici incidenti della montagna

Identificato il 17enne catanese deceduto dopo l'arrivo in ospedale

CATANIA – Si chiamava Danilo Marletta ed aveva appena 17 anni. Faceva parte del terzetto che nella tarda mattina di ieri è precipitato compiendo un volo per decine e decine di metri. È accaduto all’interno della vasta area della Valle del Bove sull’Etna. La neve sotto i piedi avrebbe ceduto trascinandoli in un luogo particolarmente inclinato e costituito da rocce laviche. Una caduta incontrollabile che non ha lasciato alcuno scampo al diciassettenne catanese.

Il trasporto disperato in ospedale

Col passare delle ore, si prova a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il giovanissimo escursionista dopo l’incidente ha subìto un arresto cardiaco e l’arrivo dei soccorritori è stato tutt’altro che agevole. Il trasporto disperato in elicottero verso l’ospedale Cannizzaro di Catania. Poi, la notizia poco prima delle 20 di ieri che spezza la speranza: per Danilo Marletta non c’è stato nulla da fare. L’arresto cardiaco e politraumi in più parti del corpo: giunto intubato, i medici hanno provato in tutti i modi di rianimarlo e salvarlo.

La seconda vittima

Quasi negli stessi istanti, i Vigili del fuoco recuperavano, invece, il corpo privo di vita di un uomo di circa 60 anni. La vittima era senza documenti. È stata rinvenuta, a quota 2700 metri e sempre all’interno della Valle del Bove, grazie ad un dispositivo gps che l’uomo aveva con sè. Sarebbe rimasto vittima, anche lui, di una violenta caduta. Pure in questo caso, il trasporto in elicottero verso il Cannizzaro ed il successivo trasferimento in obitorio.

L’incidente ai Crateri Silvestri

In una domenica drammatica, da segnalare anche un terzo incidente, avvenuto nell’area dei Crateri Silvestri, con una 16enne di Messina giunta in codice rosso al Cannizzaro. Sarebbe caduta da uno slittino (ma anche qui, è ancora tutto da verificare) riportando traumi diffusi ma non è in pericolo di morte.

I soccorritori

Enorme il lavoro dei soccorritori, con i Vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre e mezzi. Sul posto, anche il personale medico del 118, la Guardia di finanza, il Soccorso alpino e gli uomini della forestale. Dal versante nord al sud dell’Etna: tre distinti incidenti che hanno fatto due vittime e tre feriti. Un bilancio pesantissimo.