Europa, l’ultima polemica riguarda “l’aborto sicuro”

Il documento finale del G7

ROMA- Più armi per difendere l’Ucraina. Stop al sostegno della Cina a Putin, le cui minacce nucleari sono ‘irresponsabili’. Via libera al piano Biden per la tregua a Gaza.

Sono i punti principali del documento finale del G7 di Borgo Egnazia la cui bozza è stata

anticipata dall’agenzia Bloomberg.

Secondo fonti europee, nell’ultima bozza è scomparso il punto nel quale si garantiva “un accesso effettivo e sicuro all’aborto”. Fonti della presidenza italiana precisano che gli sherpa stanno ancora trattando.