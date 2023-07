European Soccer Camp, il calcio raccontato dai campioni

Protagonisti a Isola delle Femmine Davide Moscardelli e Marco Amelia

ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – Un incontro ad alto contenuto nostalgico, aperto a tutti i veri appassionati, quello che vedrà protagonisti due ex calciatori con 800 presenze complessive in carriera: Davide Moscardelli, il bomber mito degli anni 2010 con le sue giocate e la sua barba, e Marco Amelia, campione del Mondo 2006 e d’Italia ed ex portiere del Palermo, rispettivamente Guest Star e Ambassador dell’European Soccer Camp di Palermo.

Sarà il camp internazionale promosso dalla La Cavera Academy, giunto alla sua quattordicesima edizione, ad ospitare nel pomeriggio di giovedì 13 luglio, alle ore 18, presso la Sala Kemonia del Saracen Hotel di Isola delle Femmine (PA), il Meet&Greet con i due ex calciatori che racconteranno aneddoti e storie legate alla loro carriera e al calcio in generale. Come è cambiato e cosa ha fatto appassionare milioni di tifosi italiani negli anni passati.

MOSCARDELLI E AMELIA

Autentico idolo per i suoi gesti tecnici, del tutto impropri per un ‘bomber di provincia’, Davide Moscardelli è oggi compagno di squadra di Francesco Totti nella squadra più tifata dell’universo Calcio a 8 in Italia, oltre ad essere sbarcato per primo nel multiverso tra i calciatori italiani, ribattezzato manco a dirlo ‘Barbaverso’ per l’occasione.

Marco Amelia è, ormai da anni, il valore aggiunto per l’ESC La Cavera Academy: un Ambassador d’eccezione, oggi allenatore, capace di riservare ai piccoli e giovani portieri consigli utilissimi imparati lungo la quasi ventennale carriera tra i professionisti.