Europee, il Pd siciliano spera nel secondo seggio: ecco perché

Il post dell'eurodeputato uscente

PALERMO– Il Pd siciliano, ancora sottotraccia, spera nel secondo seggio europeo, nella circoscrizione Isole. Un segno, per esempio, è il post su Facebook dell’eurodeputato uscente, Pietro Bartolo. Che annuncia di continuare il suo impegno e scrive:

“Il secondo seggio non è scattato per una manciata millesimale dei resti. Il Pd sta ricontrollando tutti i dati e capiremo se ci sono margini per tornare in Parlamento a Bruxelles”.

Saranno, secondo le procedure, gli Uffici elettorali circoscrizionali presso le Corti d’appello che procederanno a proclamare ufficialmente gli eletti. Ci sarebbero poche centinaia di voti in ballo, nei conteggi, per i Dem nelle Isole. Bartolo e il Pd sperano.