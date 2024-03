Europee, Tamajo: “La mia è una candidatura vera e propria”

"Il 10 giugno incontrerò Schifani e Tajani per discutere delle prospettive del partito in Sicilia"

PALERMO – “La mia non è una candidatura di servizio. Ma è una candidatura vera e propria. Giorno 10 giugno incontrerò il governatore Renato Schifani e il segretario nazionale Antonio Tajani per discutere dei risultati e delle prospettive del partito in Sicilia. C’è grande voglia di rinnovamento. Forza Italia è un partito moderno, moderato a favore della libertà. Sono felice dell’ingresso di Rita Dalla Chiesa e Caterina Chinnici nel partito. Due donne sinonimo di legalità e lotta alla mafia”. A dichiararlo è Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive, che questa mattina ha partecipato all’evento Expocook in programma alla Fiera del Mediterraneo di Palermo.