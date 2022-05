Eurovision, scoppia un caso per presunte molestie alle volontarie

Alcune giovani volontarie hanno denunciato di essere state importunate al party inaugurale

TORINO – Si è alzato il sipario, al Pala Olimpico di Torino, sulla 66/a edizione dell’Eurovision Song Contest, riportato in Italia dopo la vittoria lo scorso anno dei Maneskin e trasmesso in diretta su Rai1. Alla fine in 10 conquistano la finale di sabato, tra cui l’Ucraina: Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia, Olanda.

Intanto sulla kermesse canora si alza un polverone per presunte molestie. Alcune giovani volontarie hanno denunciato molestie sessuali durante il party inaugurale di domenica che si è svolto alla Reggia da

parte degli artisti di alcune delegazioni. Accuse smentite comunque dal Comune di Venaria. “Se mai mi fossi accorta che c’era qualcosa che non andava, sarei intervenuta io per prima”, ha spiegato la funzionaria comunale Alessandra Aires, coordinatrice dei Delegation Host, i 120 ragazzi che accompagnano le delegazioni. A quanto risulta, non sono state presentate denunce alle forze dell’ordine.