Eventi a Palermo e provincia: un calendario ricco per il weekend

Cosa fare, vedere e gustare nel penultimo fine settimana di novembre

PALERMO – Un ricco calendario di eventi culturali e culinari per questo penultimo weekend di novembre a Palermo e provincia, da venerdì 22 a domenica 24, per scoprire i vari territori e trascorrere una giornata tra il divertimento, la cultura e il buon cibo.

Sfincione Fest: l’evento più goloso dell’anno a Bagheria

Bagheria presenta la settima edizione dello Sfincione Fest, in programma il 22, 23 e 24 novembre. Le degustazioni si svolgeranno lungo il corso Umberto I in cui sarà possibile degustare lo “sfincione bianco“, prodotto tipico della gastronomia di Bagheria, e lo “sfincione rosso” tipo invece della gastronomia palermitana.

Parteciperanno al festival: il Panificio Conti, l’Antica Focacceria 1956, la Forneria Scaduto e La bontà senza Glutine, nel segno dell’inclusione anche nello street food. Gli altri sfincioni della provincia di Palermo presenti all’evento saranno quelli di Piana degli Albanesi, Misilmeri, Palermo, Camporeale, Monreale, Santa Flavia, Ficarazzi e Corleone.

Saranno svolti nei tre giorni show cooking, animazione, intrattenimento e spettacoli, con la presenza di gruppi musicali come i Cugini di Campagna (venerdì 22) e i Sugarfree (domenica 24), che si esibiranno sul palco di piazza Madrice. Condurrà gli eventi Sasà Salvaggio, affiancato da Marianna Bonanno e Nadia La Malfa, per guidare il pubblico durante i numerosi momenti di sfide culinarie e show cooking nello Sfincione Taste di fronte alla celebre Villa Palagonia.

L’opera dei pupi celebra le donne: l’ultimo atto del Festival di Morgana a Palermo

Gran finale per il Festival di Morgana 2024: venerdì 22 novembre alle 16:30, l’Associazione culturale Franco Cuticchio figlio d’arte riporterà in scena ‘Rinaldo è cavaliere‘ al Teatro dei pupi Kemonia. Saranno messe in scena storie epiche e battaglie leggendarie, con pupi che prenderanno vita in mondi fantastici.

Vengono proposti spettacoli che riprendono i classici dell’Opera dei Pupi, ma con un tocco di contemporaneità, rendendoli ancora più affascinanti per il pubblico di oggi. Alle 17:00 sarà messo in scena invece l’opera di Shakespeare “La tempesta” con i protagonisti indiscussi “i pupi”.

Il Festival di Morgana si conclude sabato 23 novembre con una giornata ricca di spettacoli. Dalle 16:30, il Teatro dei pupi Kemonia ospita l’ultima replica di ‘Rinaldo è cavaliere’. Seguono altri spettacoli al Museo Pasqualino e al Teatro Carlo Magno, con storie di maghi, cavalieri e battaglie epiche. La giornata si chiude alle 21 sempre al Museo Pasqualino con “Angelica, duelli e inganni a Parigi”.

Omaggio a Giuseppe Bonaviri all’Orto Botanico di Palermo

In occasione del centesimo anniversario di morte di Giuseppe Bonaviri, l’Orto Botanico ospiterà il Convegno internazionale di studi “Cent’anni di Bonaviri. Generi, forme e linguaggio”. L’evento dedicato allo scrittore siciliano si terrà alla Sala Lanza a partire dalle 15:00 di venerdì e sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il convento intende offrire una visione complessa delle scelte tematiche e artistiche di Bonaviri, evidenziando il legame tra diverse aree del sapere. Bonaviri è considerato uno degli scrittori siciliani più importanti del XX secolo, e questo evento offre l’opportunità di rivalutare la sua opera e il suo pensiero.

