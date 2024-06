Ex Pip, Schifani: “Tempi certi per completare la stabilizzazione”

Negli ultimi mesi sono stati assunti 745 lavoratori, ora si procederà con gli altri

PALERMO – La Regione Siciliana va verso il completamento della stabilizzazione di tutti i lavoratori del bacino ex Pip, confermando l’impegno assunto dal presidente Renato Schifani sin dal suo insediamento.

È il quadro emerso durante un incontro tra il governatore e i sindacati, questa mattina, a Palazzo d’Orléans, in cui Schifani ha annunciato un emendamento di iniziativa governativa, da inserire nel documento finanziario che sarà discusso all’Ars nei prossimi giorni, per trovare la copertura necessaria ad assicurare un futuro lavorativo stabile anche ai precari non rientranti nel primo contingente di stabilizzazioni, in corso da circa tre mesi.

Negli ultimi mesi sono stati assunti a tempo indeterminato nei vari dipartimenti regionali 745 lavoratori, che arriveranno a 1166 nelle prossime settimane. Il procedimento rappresenta l’atto finale di un percorso sostenuto dalla Regione Siciliana che si è sbloccato un anno fa, grazie a uno stanziamento per il triennio 2024-2026 di 22,5 milioni di euro e la relativa autorizzazione alla Sas per l’avvio della stabilizzazione.

Schifani: “In corso una ricognizione sui fabbisogni”

“È già in corso una ricognizione dei fabbisogni di enti regionali, ospedali e società partecipate – assicura il governatore Schifani – per verificare dove potere collocare questi lavoratori che, a buon diritto, attendono stabilità economica e serenità per sé e per le proprie famiglie”.

“Il superamento del precariato storico all’interno dell’amministrazione regionale era un impegno assunto già in campagna elettorale e – conclude -con rigore stiamo cercando di mantenerlo”.

Le reazioni

“Siamo molto soddisfatti per il pragmatismo mostrato dal presidente della Regione Renato Schifani. Nel corso dell’incontro convocato stamani, su richiesta delle organizzazioni sindacali, il governatore ha detto con chiarezza che entro luglio si conosceranno i tempi certi per la contrattualizzazione di tutto il bacino degli ex Pip. A noi spetta il compito di continuare a vigilare come abbiamo fatto finora”.

A dichiararlo e Mimma Calabrò della Fisascat Cisl. Nei giorni scorsi il sindacato aveva fortemente criticato il silenzio sulla vicenda dopo le prime stabilizzazioni fatte da Sas.