Ex Province, Faraone: “Nuova riforma in Sicilia? Sarebbe illegittima”

PALERMO – “Proprio stamattina nell’Aula della Camera stiamo votando la modifica alla legge costituzionale sullo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, per il ripristino dell’elezione diretta dei presidenti delle Province”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

La riforma delle Province

“Qualcuno dovrebbe spiegarmi perché, in Sicilia, anch’essa regione a Statuto speciale, si possa procedere a una riforma e addirittura al voto dei presidenti delle Province nella primavera prossima, con il solo voto dell’Ars e senza un passaggio in Parlamento nazionale – aggiunge -. Siamo nelle mani di dilettanti allo sbaraglio, che un giorno pensano una cosa, il giorno dopo il contrario, non tenendo conto minimamente del rispetto delle istituzioni e delle procedure costituzionali”.

E infine: “Se all’Ars dovesse essere approvata una riforma in tal senso e dovessero essere indette elezioni, sarebbe praticato un percorso profondamente illegittimo. Le nostre istituzioni territoriali sarebbero condannate al caos per i prossimi anni. Sarebbe da irresponsabili. Schifani e la maggioranza se ne dovranno assumere la responsabilità”.