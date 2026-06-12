PALERMO – Malfunzionamenti per Instagram e Facebook. Migliaia di utenti stanno registrando disservizi dalla 15.00 di oggi, venerdì 12 giugno.
Per Facebook si tratterebbe di un vero e proprio down, per Instagram invece si registrerebbero rallentamenti e disconnessioni senza preavviso, senza possibilità di accedere nuovamente. In particolare gli account business registrano enorme lentezza da parte del sistema nella pubblicazione e programmazione dei post.
Le segnalazioni sono arrivate a raffica e su X sono arrivati una valanga di post da parte degli utenti, tutti accompagnati dall’hashtag #facebookdown.
Sul sito downdetector si è registrato un picco di segnalazioni e la prova pratica.
Aggiornamento delle 17
Dopo diverse ore di disservizi è tornato disponibile sia Facebook che Instagram.
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