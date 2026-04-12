Falliti i negoziati Usa-Iran: il vice presidente Vance lascia il Pakistan

L’annuncio di Vance arriva da Islamabad nel pieno della notte e gela il mondo: “Gli Stati Uniti non hanno raggiunto un accordo con l’Iran”.
Secondo il vicepresidente americano, già partito dal Pakistan, “non c’è la promessa da parte dell’Iran di abbandonare definitivamente l’arma nucleare“.
Secondo Teheran, invece, “i negoziati sono falliti per le richieste irragionevoli degli Usa”. Ma, aggiunge, “nessuno si aspettava un accordo al primo round di negoziati”. Il Pakistan chiede a Washington e Teheran di rispettare comunque il cessate il fuoco.
Hormuz, Libano, nucleare, sanzioni, asset congelati e riparazioni di guerra: questi i principali scogli che hanno impedito un accordo. Due navi da guerra americane nello Stretto di Hormuz, ma l’Iran smentisce gli Usa.