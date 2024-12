Inutili i soccorsi del 118. Indagano i carabinieri

TREVISO – Incidente mortale tra una moto e un’auto a Falzè, in provincia di Treviso. Morto un ragazzo di 17 anni. La vittima si chiamava Andrea Bedon, lavorava come meccanico ed era figlio di una famiglia molto conosciuta nella comunità del paese trevigiano.

Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente, in via Contrada, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Lo scontro mortale è avvenuto ieri, martedì 3 dicembre, poco dopo le 13. Il giovane meccanico stava tornando a casa dal lavoro quando per cause ancora da accertare la sua Honda si è scontrata con una Fiat Panda guidata da un’anziana.

L’impatto non ha lasciato scampo al ragazzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma il cuore di Andrea ha smesso di battere. Sull’incidente indagano i carabinieri.