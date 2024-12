Faraone: “Anche l’ospedale Villa Sofia di Palermo è un disastro”

Il post Facebook del parlamentare di Italia viva

PALERMO – “Visitiamo il pronto pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia e ci accorgiamo che l’ospedale Cervello non è un’eccezione. Infatti, più visitiamo strutture ospedaliere senza preavviso, più ci accorgiamo che semmai l’eccezione è il pronto soccorso funzionante”. Lo scrive su Facebook Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“E così oggi vi raccontiamo di Villa Sofia, altro ospedale storico di Palermo, altro disastro. Anche qui la premessa è d’obbligo, solo un grazie ai medici e agli infermieri che lavorano in quelle pietose condizioni e un sonoro ‘andate a casa’ al presidente della regione che dice che va tutto bene, al direttore sanitario raccomandato che occupa quel posto immeritatamente e al partito e ai deputati che lo hanno sponsorizzato per puro spirito clientelare. Anche qui il pronto soccorso sembra una struttura al servizio di una città in guerra: corridoi stracolmi di barelle, poco personale, liste d’attesa infinite e pazienti per tanti giorni tenuti in condizioni che definire incivili è un complimento”, conclude.