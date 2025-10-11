 Faraone: "Vergognosa l'assenza Schifani ai funerali di Maria Gallo"
"Il presidente della Regione è il primo responsabile di quanto accaduto"
“Oggi a Mazara del Vallo centinaia di persone, studenti, amici, colleghi sono stati nella cattedrale per porgere il loro ultimo saluto a Maria Cristina Gallo. L’assessore regionale alla Salute e soprattutto il presidente della Regione non hanno invece trovato tempo per partecipare ai funerali”. Lo dice Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva.

“Quale impegno ha impedito a Renato Schifani di rendere omaggio alla donna che con coraggio e insieme equilibrio ha fatto scoppiare lo scandalo degli esami istologico alla Asp di Trapani? La risposta è vergognosa: il Festival del giornalismo enogastronomico di Galati Mamertino. Un’assenza che racconta più di mille discorsi. Perché il Presidente della Regione, il primo responsabile di quanto è accaduto, che non trova il tempo di inchinarsi davanti al dolore di una comunità ferita, è lo stesso che non trova il coraggio di guardare in faccia i fallimenti del proprio sistema sanitario”.

“Finora – ha concluso Faraone – è riuscito a non dire nemmeno una parola in ricordo della coraggiosa professoressa. Il silenzio del governo suona per Maria Cristina Gallo come un secondo abbandono”, conclude.

