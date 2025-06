Faraoni: “Stiamo lavorando per abbattere le liste d’attesa”

Inaugurata la nuova area di terapia sub intensiva dell'ospedale Cervello

PALERMO – E’ stata inaugurata oggi, all’ospedale Cervello di Palermo, una nuova area con 20 posti letto di terapia sub Intensiva, progettati per essere riconvertiti in terapia Intensiva, nell’arco di 48 ore. L’area sorge al sesto piano del padiglione A dell’ospedale.

“Quella di ieri è stata una riunione operativa, che da la misura di un impegno costante nel monitorare e verificare un percorso. Abbiamo un impegno nel riformulare tutte le liste d’attesa, che devono essere liberate, da quello che è l’aggravio derivante da una inappropriatezza. Noi siamo qui per volere, con ferma determinazione, il meglio”. Così l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, parlando a margine dell’inaugurazione di 20 nuovi posti letto di Terapia sub Intensiva. L’assessore ha parlato in seguito alla riunione di ieri, con i manager della sanità, sul tema delle liste d’attesa.

“Questo è una sanità che si sta rinnovando – prosegue – e che deve avere la capacità di riproporre un modello organizzativo più aderente a quelle che sono le nuove misure introdotte dal Pnrr. Sono misure che cambieranno il volto dell’organizzazione e che determineranno un novo modello organizzativo”, conclude Faraoni.

“Roma non vuole dialogo da noi, vuole risultati e noi dobbiamo portare i risultati – ha aggiunto l’assessore -. Mi sembra che stiamo lavorando per questo”.

“Tutti i convenzionati ci stanno chiedendo un incontro, in una fase in cui stiamo definendo i nuovi contratti. L’impegno è a rinnovare quello che è stato fatto fino ad adesso. Nel farlo però, dobbiamo coniugare questo con un modello più partecipativo, da parte dei convenzionati, che sono una parte importante della nostra organizzazione”.

“Per evolverci, come sistema – ha proseguito – dobbiamo farlo anche insieme ai convenzioni. Questi, a loro volta, dovranno imparare un linguaggio che è più vicino a quelle che sono le nostre esigenze di rinnovamento”,

“Il sistema sanitario regionale – ha proseguito l’assessore alla Salute, Daniela Faraoni – mette in campo tutte le sue forze per dare al cittadino degli spazi, come questo. Il sistema sanitario è ampiamente migliorabile, ma funziona. L’azienda Villa Sofia-Cervello sta dando prova del fatto che il tempo è fondamentale. Mi spiace che in questo momento è in corso una polemica molto forte, talvolta mirata ad interessi politici e che, nonostante lo sforzo degli operatori, ci sia la volontà di mostrare una sanità debole e non in grado di rispettare il bisogno della gente. Noi siamo qui, ci siamo 24 ore al giorno, soprattutto insieme ai sanitari”.

“Oggi stiamo dimostrano il nostro lavoro concreto, aldilà delle polemiche – ha concluso Salvatore Iacolino, dirigente generale del dipartimento di pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute – il nostro impegno è realizzare completamente quella che è la rete di terapia intensiva e sub intensiva, entro marzo del 2026″.

“La pneumologia sarà trasferita qui, nei prossimi giorni, e avrà venti posti letto con annesse terapie sub intensive e con la possibilità che, qualora dovesse esserci qualche episodio di criticità, i posti di sub intensiva, nel giro di 24 ore, potranno essere trasformati in posti di intensiva”, ha spiegato il direttore generale di Villa Sofia-Cervello, Alessandro Mazzara.