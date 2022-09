Farmitalia Saturnia, I Love Riccio Catania nuovo main sponsor

Stefano Consoli e Giovanni Trifiletti hanno scelto di abbracciare il progetto sportivo della società di volley maschile

ACI CASTELLO (CT) – I Love Riccio Catania è Main Sponsor Farmitalia Saturnia per il Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/23. Altri due imprenditori catanesi, Stefano Consoli e Giovanni Trifiletti, hanno scelto di abbracciare il progetto sportivo della società di volley maschile etnea sostenendola in questo percorso che ormai sta per entrare nel vivo con l’avvio di stagione.

Ieri la firma del contratto che si è conclusa con una stretta di mano tra Consoli e Trifiletti e il presidente di Farmitalia Saturnia, Luigi Pulvirenti. Con loro anche due giocatori, Giuseppe Zito e Nicolò Casaro, i due ricci della squadra, che nel corso della stagione saranno i testimonial del marchio che diffonde la cultura del riccio.

“La nostra mission è quella di trasformare il DIVERSO dei capelli ricci considerato non omologato, in UNICITA’, al fine di accettare e sfoggiare orgogliosamente le proprie chiome. Il nostro è un lavoro sartoriale su ogni riccio, e quello che facciamo è valorizzare il capello al naturale, cercando di trattarlo in maniera tale che tutti possano replicare anche in casa quello che facciamo qui in salone”, spiega Trifiletti direttore tecnico di I Love Riccio, che in Italia ha sedi, oltre che a Catania, a Milano, Roma e Torino.

La scelta di sostenere la Saturnia è stata semplice, come spiega Stefano Consoli, manager di I love Riccio Catania: “Volevamo essere parte di un progetto di sport che però fosse diverso da quelli che vengono subito in mente quando in Italia si parla di sport. A pallavolo giocavamo da piccoli e personalmente ci piaceva e ci trasmetteva sempre tanta allegria. Noi vogliamo uscire fuori dagli schemi, lo facciamo diffondendo la cultura del curly, e non vogliamo assomigliare a nessuno nemmeno in scelte come questa”.

I Love Riccio Catania, è una realtà che a dicembre compirà due anni, ma è già affermata tra il mondo dei ricci e delle ricce siciliane, perché il brand attira a Catania curly hair da tutta la Sicilia e Sud Italia, e una volta al mese, tutto il team dell’Atelier di Catania si trasferisce a Palermo. I Love Riccio è un brand ecosostenibile con prodotti totalmente vegani, non testati sugli animali con contenitori in plastica 100% riciclata. Inoltre sulla vendita di ogni kit, 2 euro, vengono devolute al San Raffaele per la ricerca sul diabete di tipo B, che riguarda i bambini.”