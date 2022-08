Fava deposita la lista: “Racchiudono il meglio della politica Siciliana”

“Andiamo a confrontarci con tre candidati del centrodestra, e al candidato di Conte“

PALERMO – Claudio Fava e il Movimento Centopassi la sua creatura ufficialmente in campo con le loro liste per le regionali a fianco del Pd nella coalizione progressista per sostenere la candidata alla presidenza Caterina Chinnici.

Stamattina depositata in Corte d’Appello la documentazione, Fava è stato accompagnato dall’attivista Pino Apprendi e dall’ex consigliera comunale Nadia Spallitta.

“Dopo 5 anni scendiamo in campo con delle liste che racchiudono il meglio della politica siciliana – dice Fava – che raccontano la normalità, la vita quotidiana di donne e uomini per una sfida che chiude la peggiore stagione di governo vissuta in Sicilia. Abbiamo indicato nel listino dalla più giovane presidente del Consiglio Comunale che esiste in Italia, Roberta Bellia, al presidente dell’Asaec antiestorsione”.

Liste, quelle di Claudio Fava, che comprendono in larga parte candidati civici, lontani da schieramenti di partito. “Andiamo a confrontarci – spiega – con tre candidati del centrodestra, e al candidato di Conte che, per un miserabile conteggio elettorale, ha ritenuto di uscire dalla coalizione. Lui stesso scoprirà che questa coalizione esiste al di là del suo partito”.