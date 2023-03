FdI e il candidato etneo, ipotesi Messina al vaglio di Meloni

L'ex assessore a Roma in compagnia del presidente dell'Ars per discutere di amministrative.

ROMA – Giorgia Meloni in queste ore starebbe sondando la diponibilità di Manlio Messina a correre alle amministrative di Catania. L’ex assessore regionale in compagnia del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno (che stamattina a Roma ha supportato la candidatura di Agrigento capitale della Cultura 2025) è stato convocato con urgenza nella Capitale dalla leader di FdI.

Il nome di Messina potrebbe essere quello sul quale FdI andrà a convergere. Resta da capire come risponderà Messina che in questa fase preferirebbe restare nella Capitale e tenere alto il vessillo della fiamma alla Camera. Un eventuale “no, grazie” rimetterebbe in pista l’ex assessore comunale Sergio Parisi. Scendono invece le chance di Ruggero Razza, nome considerato divisivo e finito al centro del muro contro muro con il Carroccio. Ne sapremo di più nelle prossime ore.