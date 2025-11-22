 Federalberghi Trapani: incontro con il Comune di Trapani sui temi turistici Live Sicilia -
Federalberghi Trapani: incontro con il Comune di Trapani sui temi turistici

Antonio Marino
TURISMO
di
1 min di lettura

Si è svolto venerdì 21 novembre presso il Comune di Trapani un incontro tra Federalberghi Trapani, il Sindaco Giacomo Tranchida, l’Assessore al Turismo Rosalia Dalì e una delegazione di albergatori.

Il confronto, definito dal Presidente Marino “sereno e collaborativo, con attenzione alle esigenze delle strutture ricettive”, ha toccato temi chiave per il settore: dalla imposta di soggiorno al Pudm, dal verde pubblico ai rifiuti e tanto altro.

“Abbiamo ribadito la necessità di un aggio per le strutture nella gestione dell’imposta di soggiorno”, ha dichiarato Marino. “Il Sindaco mantiene una posizione neutrale in merito, ma continueremo a sollecitare risposte concrete da parte degli Uffici.”

Periodi di bassa stagione e promozione turistica

Sulla revisione dei periodi di bassa stagione, il Presidente ha sottolineato: “Abbiamo chiesto un adeguamento più realistico rispetto all’andamento turistico, togliendo i mesi di bassa stagione dal pagamento della tassa di soggiorno! Su questo il sindaco e l’assessore si sono mostrati aperti al dialogo.”

Si è discusso anche del ruolo del distretto turistico e della programmazione degli eventi: “È fondamentale una pianificazione condivisa per valorizzare al meglio la città di Trapani.”Federalberghi Trapani invierà una nota scritta dettagliata sui punti affrontati. Marino ha concluso: “Continueremo a lavorare con determinazione per tutelare gli interessi degli albergatori e sostenere lo sviluppo del turismo locale.”

