Femminicidio di Deborah Pagano, celebrati i funerali

CATANIA – Sono stati celebrati nel pomeriggio a Letojanni (Me), nella chiesa di San Giuseppe, i funerali di Debora Pagano, la donna di 32 anni trovata morta nei giorni scorsi nella sua abitazione di Macchia di Giarre (Catania) dal marito, Leonardo Fresta, 40 anni, ora in carcere con l’accusa di omicidio. A celebrare le esequie il parroco don Francesco Giacobbe, che nella sua omelia ha ricordato la giovane come una “ragazza speciale” e affermato che “Letojanni deve rialzarsi e camminare affinche’ cio’ non accada mai piu'”. Alle esequie hanno preso parte il sindaco di Giarre Leo Cantarella e il sindaco di Letojanni Alessandro Costa.

Costa, che ha proclamato per oggi il lutto cittadino e ordinando la chiusura delle attivita’ commerciali durante il funerale, alla fine del rito funebre ha detto: “Dobbiamo cercare la verita’ per rispetto di Debora e di tutte le donne morte in queste circostanze. Queste tragedie accadono anche a causa dell’omerta’. Lotteremo per fare accertare la verita’. Solo cosi’ daremo giustizia a Debora”.

Intanto le istituzioni sono a lavoro per trovare una collocazione e tutelare la figlia di sette anni della coppia, al momento accudita dai nonni materni a Letojanni. Inoltre una raccolta fondi e’ stata organizzata a Giarre da un gruppo di mamme.