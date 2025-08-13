Femminicidio, uccisa dall’ex a coltellate: l’uomo aveva il divieto di avvicinamento

L'assassino prima è scappato, poi si è costituito

Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate stamattina alle 11 a La Spezia dall’ex coniuge di 57 anni. Che l’ha raggiunta nell’abitazione dove la donna lavorava. Dopo averla colpita con tre coltellate, tutte mortali, l’uomo è scappato. Si è costituito dopo un’ora ai carabinieri di Ceparana (La Spezia).

L’uomo che oggi ha ucciso l’ex moglie, una collaboratrice domestica di 54 anni in una villa sulla collina di Spezia, avrebbe avuto il divieto di avvicinamento alla donna deciso, secondo quanto appreso, qualche tempo fa su richiesta della vittima. L’uomo è attualmente sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Ceparana (La Spezia). La salma della donna è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di La Spezia.