 Pavia, ferisce una bambina con l'auto e picchia vigile: denunciato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Ferisce una bambina con l’auto e poi picchia un vigile, denunciato

pavia
di
1 min di lettura

PAVIA – Non si è fermato davanti alle transenne, montate per il mercatino sul lungo fiume organizzato in occasione della Festa del Ticino a Pavia e transitando alla guida della sua auto tra la folla ha urtato e ferito lievemente una bambina di 8 anni.

L’incidente

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, come riportato dalla Provincia Pavese. La bimba è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia: per lei, fortunatamente, solo una contusione a una gamba, oltre al comprensibile spavento. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno bloccato l’automobilista. Lui però ha preso a sberle un vigile e un volontario, prima di essere immobilizzato. Nei suoi confronti potrebbe ora scattare una denuncia.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI