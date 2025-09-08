Ferisce una bambina con l’auto e poi picchia un vigile, denunciato

PAVIA – Non si è fermato davanti alle transenne, montate per il mercatino sul lungo fiume organizzato in occasione della Festa del Ticino a Pavia e transitando alla guida della sua auto tra la folla ha urtato e ferito lievemente una bambina di 8 anni.

L’incidente

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, come riportato dalla Provincia Pavese. La bimba è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia: per lei, fortunatamente, solo una contusione a una gamba, oltre al comprensibile spavento. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno bloccato l’automobilista. Lui però ha preso a sberle un vigile e un volontario, prima di essere immobilizzato. Nei suoi confronti potrebbe ora scattare una denuncia.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO