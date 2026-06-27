Fernandez vince la sprint di Assen, terzo Di Giannantonio davanti a Bezzecchi

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Doppietta ad Assen per il team Trackhouse, che piazza le sue due Aprilia davanti a tutti nella sprint race del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Vince Raul Fernandez davanti al compagno di squadra Ai Ogura, ottimo terzo posto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati griffata VR46. Ai piedi del podio le Aprilia ufficiali, con Marco Bezzecchi quarto davanti a Jorge Martin. Seguono le Ducati di Francesco Bagnaia e Marc Marquez, rispettivamente sesto e settimo. A punti anche Enea Bastianini (Ktm Tech3), ottavo davanti a Pedro Acosta (Ktm).
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