Ferragosto, meteo da bollino rosso in 22 città, anche siciliane: elenco

Picco di caldo sull’Italia, con le città da bollino rosso che oggi salgono a 22. Stessa situazione domani. Prevista una mini tregua dall’afa dopo Ferragosto. Allerta gialla per il maltempo oggi in Valle d’Aosta, Piemonte, Alto Adige e Marche. Tra domenica e lunedì attese piogge anche in estensione anche ad altre regioni.

Ferragosto, meteo da bollino rosso, l’elenco

Se ieri le città da bollino rosso segnalate dal ministero della Salute erano 19, per oggi, mercoledì 14 agosto, e per domani, giorno di Ferragosto, salgono a 22: si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Solo bollino giallo per 5 città che si salveranno dalla calura: Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria.

