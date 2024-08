Ferragosto sicuro a Catania, arrestati anche 4 spacciatori

Il dispositivo di sicurezza ha funzionato alla perfezione

CATANIA – Quattro spacciatori arrestati e una raffica di multe per infrazioni al codice della strada. E soprattutto, nel complesso, un presidio nelle strade che ha evitato incidenti e furti nelle zone centrali e periferiche del capoluogo catanese. Si è conclusa così, ottimamente, l’operazione “Buon Ferragosto Sicuro”.

In azione i militari del Nucleo radiomobile di Catania, con le compagnie di Piazza Dante e Fontanarossa, gli assetti della Cio, Compagnia d’intervento operativo del 12° reggimento carabinieri “Sicilia” e dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sicilia”, i Carabinieri forestali, Nas e Nil, il 12° Nucleo carabinieri elicotteri di Catania Fontanarossa Carabinieri e Nucleo cinofili di Nicolosi.

Tre arresti alla Playa

Tre arrestati, vicino un lido della Playa, avevano cocaina, anfetamina, hashish e marijuana. Hanno dai 20 ai 50 anni. Un quarto giovane, un 21enne di Gravinaa di Catania, è stato bloccato dopo aver ceduto una dose di marijuana a una ragazzina, ne aveva altre 14.

I militari hanno poi controllato l’intera città con l’obiettivo di garantire la sicurezza della cittadinanza nel periodo del 15 agosto, in modo che tutti potessero festeggiare in una cornice di sicurezza, legalità e serenità. I controlli sono stati garantiti altresì dall’utilizzo dell’elicottero dell’Arma dei Carabinieri, grazie al quale i militari hanno potuto avere una prospettiva dall’alto di ciò che accadesse in città.

I posti di blocco

In tale contesto le pattuglie del Radiomobile di Catania e della Compagnia di Piazza Dante, hanno svolto, lungo i tratti di strada di maggior afflusso come il Tondicello della Plaia, via Vincenzo Giuffrida, via Acicastello e piazza Giovanni XXIII, numerosi posti di blocco, durante i quali hanno controllato ben 11 conducenti di veicoli e motoveicoli risultati, poi, essere in regola con i livelli imposti dalla norma.

Identificate 215 persone e 1120 mezzi ed elevate una ventina di multe. Un pregiudicato è stato denunciato per guida senza patente a San Cristoforo. Sono stati poi verbalizzati 3 parcheggiatori abusivi davanti agli stabilimenti balneari e dei locali della città, che speravano di poter “arrotondare” i loro guadagni, aiutando gli automobilisti nelle varie manovre.