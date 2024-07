Sono stati salvati dall'equipaggio di una barca a vela che era di passaggio

FERRARA – Grande paura questa mattina, domenica 14 luglio, quando un motoscafo è andato a fuoco nel molo del porto canale che collega Porto Garibaldi e Lido degli Estensi, ai lidi di Comacchio, in provincia di Ferrara.

Le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi dalla imbarcazione che ospitava otto persone, che si sono immediatamente lanciate in acqua e sono state salvate dall’equipaggio di una barca a vela che stava passando vicino a loro in quel momento.

Alcuni passanti hanno chiesto l’intervento del personale della guardia costiera, che ha coordinato i soccorsi. Per permettere lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza da parte degli uomini del presidio acquatico dei vigili del fuoco, il natante è stato trasportato fuori dal porto, non comunque lontano dalla costa, dove ha continuato a bruciare in maniera controllata.

La capitaneria di porto ha diramato il divieto di navigazione, disponendo che – fino a quando non sarà emesso un nuovo ordine – tutte le imbarcazioni restino ormeggiate nel porto.

Ancora sconosciute le cause del rogo che saranno accertate nelle prossime ore.