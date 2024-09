Forza Italia, Tajani: “Meglio partecipare ai congressi che fare interviste”

Le parole del segretario azzurro e vicepremier

PALERMO – “Lo dico a tanti che parlano sui giornali per avere una vetrina: partecipate ai congressi, candidatevi alla guida del partito, dimostrate di avere consensi. Ci sono i luoghi di confronto per poi contarsi. Contarsi sui giornali a chi fa più interviste non è un buon modo, se poi le interviste si fanno solo per parlare male di quelli del tuo parttito diventa controproducente. Per fortuna abbiamo quasi totalmente debellato questo sistema, le beghe interne sono scomparse nel 99% dei casi”.

Lo ha detto, parlando davanti alla platea dei giovani di Forza Italia, il segretario e vicepremier Antonio Tajani. Il riferimento è all’intervista del vicecapogruppo Giorgio Mulé che in un’intervista a Repubblica ha criticato il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani.