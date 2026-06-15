Il duo palermitano torna sul grande schermo

Ciak, si gira! Al via le riprese de “La notte delle fragole”, il film che vedrà il ritorno di Ficarra e Picone sul grande schermo. La pellicola approderà nelle sale cinematografiche a fine anno e annovera nel cast Anna Foglietta e Vittoria Puccini.

I due comici palermitani ne sono sia interpreti che sceneggiatori mentre la regia è affidata ad Alessandro Veronesi. La trama, al momento, è top secret. “Oggi primo ciak, tra poco al cinema. Felicissimi”, hanno scritto Ficarra e Picone sui social. Una settimana fa, avevano mostrato il copione.

Dove è allestito il set del nuovo film di Ficarra e Picone

Le riprese si svolgeranno interamente a Roma e termineranno a metà luglio. “La notte delle fragole” è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited in collaborazione con Medusa Film che lo distribuisce.

Ficarra e Picone, Incastrati 2

Com’è nato il loro sodalizio artistico

Il sodalizio artistico tra Salvo Ficarra e Valentino Picone affonda le sue radici nei primi anni Novanta quando i due artisti palermitani decisero di unire le rispettive esperienze nel cabaret dando vita al duo che negli anni sarebbe diventato uno dei più amati della comicità italiana.

Dopo gli esordi nei locali e nei teatri della Sicilia, la loro popolarità crebbe rapidamente grazie alle partecipazioni televisive, fino al grande successo ottenuto con il programma televisivo “Zelig”.

Da quel momento Ficarra e Picone hanno costruito una carriera costellata di successi tra cinema, teatro e televisione, firmando film di grande richiamo come “Il 7 e l’8”, “La matassa”, “Andiamo a quel paese” e “L’ora legale”.

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