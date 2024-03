Figli di coppie omogenitoriali, asse tra Comitato Esistono i diritti e Anci

Appello sottoscritto da tutto il Consiglio regionale dell'associazione

PALERMO – Incontro tra una delegazione del comitato esistono i diritti – composta dal legale Michele Calantropo, dal consigliere comunale Alberto Mangano, da Cesare Mattaliano e da Eleonora Gazziano, presidente di Rigths on, in rappresentanza del presidente del comitato Gaetano D’Amico – con il presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta. Obiettivo dell’incontro per verificare lo stato dell’arte circa l’appello dei sindaci siciliani proposto dal comitato che vede come primo aderente il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Accordo con Anci sui diritti

“Con grande gioia apprendiamo che l’appello è stato accolto e sottoscritto all’unanimità da tutti in 60 componenti del consiglio regionale Anci che ha fatto suo l’appello dei sindaci siciliani per chiedere al ministro Piantedosi la modifica della circolare 3 che vieta la trascrizione dei bambini figli delle coppie omogenitoriali – dicono -. Oggi il nostro comitato sigilla un accordo con Anci Sicilia che nella figura del suo presidente Paolo Amenta non solo accoglie ma si fa promotrice dell’iniziativa di raccolta adesioni dei sindaci siciliani”.