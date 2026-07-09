Figuccia. “Si acceleri sulla manovrina per dare risposte”

L'auspicio del deputato della Lega

PALERMO – “È necessario accelerare i tempi della manovra per dare risposte concrete alle priorità della Sicilia, a partire dall’agricoltura. Auspico che il centrodestra ritrovi rapidamente le ragioni che ci uniscono, certamente più forti di quelle che ci dividono, così da approvare in tempi brevi le misure attese da cittadini e imprese”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“In queste settimane abbiamo incontrato gli agricoltori, ascoltando le loro esigenze e condividendo con loro la necessità di un impegno concreto – aggiunge -. Per questo è indispensabile prevedere da subito 25 milioni di euro per la distillazione e ulteriori 100 milioni di euro a sostegno del comparto cerealicolo – continua -. Vogliamo prevedere un piano da 100 milioni di euro in tre anni per salvare la cerealicoltura siciliana: 50 milioni nel 2026 per garantire ristori immediati agli agricoltori, 30 milioni nel 2027 e ulteriori 20 milioni nel 2028 destinati al rafforzamento della filiera, alla certificazione di qualità e alla valorizzazione del grano duro siciliano. La manovra deve rappresentare l’occasione per dare risposte immediate a un settore strategico per l’economia della Sicilia e per il futuro delle nostre imprese agricole”.