A Palermo un Ristorante che Celebra la Cucina Siciliana a Tutto Tondo

Non c’è sensazione più coinvolgente di quella che si prova entrando in una pizzeria e respirando l’aroma avvolgente della pizza appena sfornata. Il calore del forno a legna, il crepitio della fiamma viva e il profumo del pomodoro fresco e del basilico creano un’atmosfera unica. La perfetta croccantezza del bordo, la friabilità e gli ingredienti a km 0: è questa l’essenza della pizza artigianale unita ad una buona cucina siciliana.

Una passione di famiglia: la pizzeria Filo d’Olio

Nella città di Palermo, lungo Viale Strasburgo, si trova Filo d’Olio, ristorante e pizzeria a conduzione familiare nata dalla passione e dalla dedizione di Marco Armato e suo figlio Emanuele. Sei anni fa, poco prima che il mondo affrontasse la pandemia, i due hanno deciso di realizzare un sogno: aprire un locale dove tradizione e qualità si incontrano per offrire un prodotto d’eccellenza. Grazie alla loro determinazione e all’amore per la buona cucina, sono riusciti a superare le insidie del periodo, trasformando Filo d’Olio in un punto di riferimento per gli amanti della pizza e della gastronomia siciliana.

Il locale accoglie i suoi clienti con uno spazio versatile che si adatta a ogni stagione. Durante i mesi più freddi, una calda e accogliente sala interna invita a gustare le delizie del menu in un ambiente confortevole, mentre nelle belle giornate di sole, l’ampia area esterna diventa il luogo perfetto per pranzare o cenare all’aria aperta. Peculiarità distintiva di Filo d’Olio è l’attenzione meticolosa alla scelta di ingredienti di prima qualità, rigorosamente freschi e legati al territorio. Questa filosofia si riflette anche nella pregiata cantina del locale, che offre una selezione di vini esclusivamente siciliani, pensati per esaltare al meglio i sapori di ogni piatto.

Cucina Siciliana e un menu per tutti i gusti

Il menu del locale è pensato per accontentare tutti i palati, proponendo un’ampia varietà di piatti. Dalle intramontabili pizze classiche, preparate con ricette tradizionali, alle pizze gourmet che reinterpretano i sapori con creatività e originalità. Ma non finisce qui: la proposta gastronomica si estende anche a primi e secondi piatti, sia di carne che di pesce, per chi desidera un’alternativa alla pizza senza rinunciare alla qualità.

Un elemento che rende Filo d’Olio un locale davvero inclusivo è l’attenzione rivolta a tutti i clienti. Il ristorante è completamente accessibile alle persone con disabilità, un dettaglio importante che testimonia la cura verso ogni esigenza. Inoltre, Filo d’Olio offre un menu gluten-free, permettendo anche a chi ha intolleranze al glutine di godere appieno dell’esperienza culinaria.

Se sei alla ricerca di un locale che unisca la tradizione della pizza cotta nel forno a legna alla qualità degli ingredienti e a un ambiente accogliente, Filo d’Olio è la scelta perfetta. Situato in Viale Strasburgo 390 a Palermo, il ristorante è pronto ad accoglierti per una serata all’insegna del buon cibo e della convivialità.

Per chi preferisce gustare le specialità di Filo d’Olio a casa, è disponibile il servizio a domicilio tramite Glovo, garantendo la stessa qualità direttamente alla tua porta.

Prenota subito il tuo tavolo o ordina comodamente da casa chiamando il numero 320 137 6218, disponibile anche tramite whatsapp.