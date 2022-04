Finanziaria, la road map: Miccichè invita a fare presto

Ecco a che punto siamo.

PALERMO – Il timing della Finanziaria. “E’ arrivato oggi il bilancio di previsione anche se è senza relazione tecnica ma l’abbiamo già richiesta, non è arrivata invece la finanziaria. Come sapete abbiamo un obbligo costituzionale, approvare la manovra entro il 30 aprile, possiamo ovviamente tenere la seduta aperta per altri 3 giorni. Ma ricordo dal 3 maggio qui a Palazzo c’è la riunione dei presidenti delle Procure della Cassazione di tutta Europa, per cui non potremmo avere a disposizione l’Aula. Ho avvertito gli assessori Daniela Baglieri e Toto Cordaro durante la capogruppo: se non arriva la finanziaria entro il 22 mattina, abbiamo problemi seri”. Così il presidente all’Ars, Gianfranco Miccichè, rivolgendosi all’aula prima di chiudere la seduta.

Proprio per i tempi stretti, Miccichè ha comunicato la convocazione della prossima seduta il 28 aprile alle 11 proprio per incardinare la manovra finanziaria e dare il termine per gli emendamenti; non appena la Presidenza dell’Ars riceverà la finanziaria, Miccichè ha assicurato che ne darà immediata informazione ai gruppi parlamentari. Dopo l’esame da parte degli uffici, i testi saranno inviati alle commissioni di merito e alla Bilancio in modo da fare arrivare a sala d’Ercole bilancio e legge di stabilità il 28 aprile. Ma a che punto siamo?Il governo Musumeci ha approvato in Giunta la legge di Stabilità proprio stamattina, il testo è all’esame degli uffici dell’Economia per l’assemblaggio delle norme e poi sarà trasmesso all’Ars. Astretto giro si dovrebbe sciogliere anche il nodo delle commissioni. Entro stasera o al massimo domattina, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè comunicherà ai capigruppo quando si voterà il rinnovo delle commissioni parlamentari. Le griglie sono quasi definite, oggi il gruppo di Diventerà Bellissima ha confermato i propri deputati uscenti. Per Miccichè ogni singola commissione potrebbe votare gli uffici di presidenza già domani o dopodomani, ma non si esclude che la votazione possa avvenire martedì prossimo, come aveva chiesto DB durante la capigruppo riunita stamattina. “Sentirò i capigruppo, alcune persone mi hanno dato informazioni utili e comunque è arrivato il tempo di votare”, ha detto Miccichè in aula questo pomeriggio.