Fineco assume: posizioni aperte e come candidarsi

La banca assume personale anche senza esperienza

L’azienda bancaria Fineco, banca italiana che offre servizi finanziari, assume promotori finanziari e altre figure da inserire nelle proprie sedi italiane. Offre anche opportunità di tirocini ai giovani.

Le selezioni sono aperte per la copertura di posizioni di Personal Financial Advisor presso le sedi bancarie Fineco in tutta Italia, con particolare attenzione alle aree di Milano e Reggio Emilia. L’offerta di lavoro è rivolta sia a professionisti esperti che a giovani talenti.

Fineco assume promotori finanziari

La banca Fineco ricerca persone interessate alla figura di Personal Financial Advisor, la candidatura è rivolta sia a professionisti con esperienza che a giovani che intendono intraprendere questa carriera anche senza esperienza.

L’azienda offre dei piani formativi completi e strutture di supporto per acquisire e sviluppare la clientela e le competenze necessarie.

‘Progetto giovani’

Le selezioni per l’assunzione di nuove figure per promotori finanziari è rivolta anche candidati con esperienza inferiore a 2 anni, ma anche a candidati interessati all’esame di iscrizione all’Albo dei Promotori affiancato da un programma di formazione e lavoro di 2 anni con la creazione assistita di un portafoglio clienti.

Altre offerte di lavoro

La banca Fineco assume personale e offre stage anche in Lombardia. Molti i profili richiesti nella sede di Milano, le candidature sono disponibili per ruoli Junior, Senior e Specialist, e per giovani.

Le selezioni sono rivolte principalmente a laureati in materie economiche e in altre discipline, anche a indirizzo tecnico scientifico.

Come candidarsi

Per inviare la candidature è necessario accedere al portale riservato alle carriere e selezioni e seguire la procedura all’interno del sito. Nel portale è possibile trovare gli ultimi aggiornamento sulle candidature richieste.

