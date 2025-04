Polizia, concorso per 1500 Vice Ispettori: ecco come partecipare

È aperto ai civili

ROMA – Sul Portale unico del reclutamento, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della polizia di Stato.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 1 aprile 2025 alle ore 23.59 del 30 aprile 2025, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”), cui si può accedere, mediante apposito link, anche dal citato Portale unico del reclutamento.

Il Concorso Vice Ispettori polizia di Stato 2025 (Aperto ai Civili) prevede 1500 posti a concorso, di cui: 250 posti sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; 250 posti sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti; 75 posti sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 30 posti sono riservati agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale; 15 posti sono riservati a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo; 5 posti sono riservati a coloro che siano in possesso dell’attestato di bilinguismo.

I candidati al concorso devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 28° anno di età. Il limite è elevato per un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare svolto dai candidati. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando.

Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno, fermi restando gli altri requisiti, il limite d’età è elevato a 33 anni. Il titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente (diploma di maturità). Il diploma può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova d’esame.

Come presentare domanda

Le domande di partecipazione al concorso andranno presentate dai candidati utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul Portale dei Concorsi Online della Polizia di Stato, cliccando sull’icona “Concorso pubblico” e seguendo le istruzioni ivi specificate.

Le prove per il concorso

Il concorso contempla le seguenti prove: prova scritta; accertamento dell’efficienza fisica; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale e prova orale.

LAVORO E CONCORSI, TUTTE LE NOTIZIE SU LIVESICILIA