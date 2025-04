Papa Francesco ha rappresentato la speranza anche per noi siciliani

L'omaggio affettuoso del presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno

In occasione dei funerali di Papa Francesco, ecco un testo scritto per LiveSicilia dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.

La scomparsa del Santo Padre ha segnato la comunità cristiana di tutto il mondo. Ecco perché non stupisce l’incessante pellegrinaggio di questi giorni per rendergli l’ultimo saluto.

Credo che il suo pontificato verrà ricordato a lungo: Francesco è stato un innovatore che ha cambiato per sempre la Chiesa cattolica, diventando, per tutti, il Papa della speranza, un Padre a cui tutti abbiamo voluto bene.

Da siciliani, in particolare, ricorderemo per sempre la sua prima visita pastorale proprio sull’isola di Lampedusa e l’omaggio commosso a Don Pino Puglisi a Palermo nel 2018. In questi anni, Papa Francesco si è spesso ispirato agli insegnamenti del beato di Brancaccio, in particolare rivolgendosi ai giovani ‘dai quali sorgerà la speranza’.

Resta indelebile nella memoria di ciascuno quell’appello dal Foro Italico del capoluogo siciliano: ‘Abbiamo bisogno di uomini e donne veri – disse nell’omelia – che denunciano il malaffare e lo sfruttamento. Non abbiate paura di denunciare, di gridare! Abbiamo bisogno di uomini e donne che vivono relazioni libere e liberanti, che amano i più deboli e si appassionano di legalità’.

È vero ci mancherà, ma il percorso che ha tracciato sarà per sempre una via maestra sulla quale muovere i nostri passi.

Gaetano Galvagno,

presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana