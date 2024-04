Finestre e zanzariere: gli alleati per un’estate serena in casa

L’inizio dell’estate si avvicina e porta con sé caldo, sole, positività e tanta voglia di rilassarsi, non soltanto al mare, ma anche, e soprattutto, in casa. Le alte temperature e l’arrivo degli insetti, in particolare delle zanzare, provocano disagi non indifferenti, che possono essere fronteggiati con finestre in pvc o in alluminio e con l’installazione di zanzariere di qualità. Queste ultime sono costituite da maglie molto fitte che impediscono a zanzare ed altri insetti di entrare in casa, respingendo pollini e polveri e lasciando trapelare la frescura serale. Per quel che riguarda le finestre, invece, il pvc si adatta perfettamente a tutte le condizioni climatiche e rappresenta la scelta giusta per abitazioni soggette a temperature proibitive. Anche l’alluminio offre grandi performance in termini di isolamento termico, mantenendo ambienti interni freschi d’estate e caldi d’inverno.

DGV Metal e La Finestra: il binomio vincente per la tua estate in casa

Se ti stai chiedendo dove trovare le migliori finestre con zanzariere incluse, non puoi perderti l’appuntamento con DGV Metal e La Finestra alla Fiera del Mediterraneo, a Palermo, dal 20 aprile al 5 maggio 2024. Le due prestigiose aziende di infissi e serramenti hanno avviato una partnership mirata ad ampliare il loro consueto bacino di utenza. Questa iniziativa nasce dall’esigenza di DGV Metal, leader nella produzione di infissi a livello nazionale, di sostenere, investire e supportare l’azienda locale La Finestra nella sua crescita ed espansione territoriale.

Su un ampio spazio di 40 m2 verranno allestiti diversi stand che esporranno i prodotti evergreen firmati DGV Metal: finestre scorrevoli in pvc, in alluminio e in alluminio/legno. Inoltre, richiedendo un preventivo, sarà possibile ricevere in omaggio una zanzariera, che potrà tenervi al riparo dall’arrivo degli insetti in vista della stagione estiva.

DGV Metal: l’eccellenza italiana nei serramenti PVC

DGV Metal è un’azienda leader nella produzione di infissi in PVC dal 1999, che ha sede a Carinaro, in provincia di Caserta. La società fa parte del Gruppo Holding D’Andrea, insieme a La Rinascita Design, azienda giovane e dinamica nata nel 2022 con l’obiettivo di creare prodotti in alluminio, alluminio – legno e ferro. Il gruppo possiede due stabilimenti da 18 mila m2 ed entro il 2024 aprirà un terzo stabilimento di 24 mila m2 per incrementare la produzione di finestre in pvc.

DGV Metal vende, fabbrica e produce finestre interamente made in Italy e fornisce ai clienti servizi “chiavi in mano”, che prevedono assistenza dedicata, un CRM gestionale avanzato che fornisce informazioni circa tempistiche e consegne e posatura dedicata.

La Finestra: l’arte della carpenteria e dei serramenti made in Sicily

La Finestra è un’azienda italiana, con sede a Palermo, specializzata in lavorazioni di carpenteria pesante e leggera, edilizia civile, residenziale e industriale, lavorazione, assemblaggio, commercializzazione di infissi e serramenti. Si occupa di lavorazioni in alluminio, legno, ferro, acciaio, pvc per costruire porte, cancelli, scale, tetti, persiane, grate, inferriate, recinzioni, balconi, finestre e tanto altro curando il design e la funzionalità nei minimi particolari. La Finestra garantisce lavorazioni in sicurezza, stabilità e durata nel tempo, rendendo confortevole l’ambiente domestico nel rispetto dell’ambiente.