Finestrini sfondati e fuoco: tre auto incendiate allo Zen

La notte scorsa

PALERMO – Paura allo Zen per tre auto in fiamme. I roghi sono divampati nella notte e hanno distrutto tre mezzi di proprietà di due uomini e una donna che abitano nel quartiere. Chi è entrato in azione ha prima sfondato i finestrini e ha poi appiccato gli incendi all’interno dei veicoli.

E’ successo tra le vie Senocrate di Agrigento e via Fausto Coppi. Nel mirino sono finite una Fiat Grande Punto e due Fiat Seicento. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, e i carabinieri che hanno avviato le indagini. In corso gli accertamenti per risalire agli autori del raid.

I precedenti

Soltanto pochi giorni fa, sempre allo Zen, un’altra macchina è stata data alle fiamme. Si tratta della Fiat Panda di una donna di Altofonte, trovata bruciata in via Gino Zappa. Come i carabinieri hanno poco dopo accertato, l’auto era stata rubata qualche giorno prima nel parcheggio del centro commerciale Conca d’Oro, che si trova a poca distanza.

Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. Un altro episodio si è registrato a fine giugno, quando altre due macchine sono state incendiate ancora una volta in via Fausto Coppi e in via San Nicola, sempre allo Zen. In quel caso sono state gravemente danneggiate la Lancia Y di una ragazza di 29 anni e la Fiat Panda di una donna di 52 anni.