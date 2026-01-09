Finti finanzieri ‘ripuliscono’ la cassaforte di un’anziana: maxi furto

Il bottino è di circa 100 mila euro

PALERMO – Quattro o cinque persone, fingendosi finanzieri che dovevano catalogare i gioielli che una 88enne di Palermo teneva nella cassaforte di casa hanno depredato l’anziana dei suoi preziosi e poi sono fuggite. La stima della refurtiva è di circa 100mila euro.

I rilievi e le indagini

Sul caso, avvenuto nella zona di via Empedocle Restivo, indaga la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare tracce utili per risalire ai ladri. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza del palazzo e della zona.