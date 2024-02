Food delivery: cos’è e come funziona?

Tutti almeno una volta abbiamo ordinato del cibo a domicilio da un’applicazione per mobile. Questo tipo di fenomeno prende il nome di “Food delivery” e negli ultimi anni si è progressivamente diffuso in tutto il mondo. Il servizio è erogato da applicazioni che selezionano i migliori locali del territorio, permettendo ai consumatori di poter ordinare tutto ciò che desiderano. Ricevere il cibo comodamente a casa, rinunciando allo stress della guida e alle interminabili file, non ha prezzo. Con le app di food delivery è possibile ordinare qualsiasi tipologia di pietanza: pizza, sushi, dolci, panini sono soltanto alcune delle alternative tra le quali scegliere per un pranzo, una merenda o una cena all’insegna del relax e del buon cibo.

Rapido Food: gusto e convenienza a portata di click

Rapido Food è un’app di delivery (per iOS e Android) che permette di ordinare cibo e bevande a domicilio presso i migliori locali di Palermo. Si tratta di un’applicazione innovativa che propone offerte vantaggiose rivolte agli iscritti e ai locali che aderiscono all’app. A differenza dei concorrenti, infatti, Rapido Food non prevede commissioni per i ristoratori ed è stata progettata con l’intento di soddisfare i clienti, conducendoli alla fidelizzazione. Per tale ragione, sono stati introdotti vari servizi che rendono Rapido Food è un’applicazione completa e altamente competitiva sul mercato. Al momento dell’iscrizione, gli utenti ricevono un voucher di € 5,00 che possono spendere presso i locali che aderiscono all’app. Per ogni ordine fatto, gli iscritti ricevono dei punti, che, una volta accumulati, permettono di vincere sorprendenti premi. Gli utenti possono accedere ad una vera e propria community, in cui poter chattare con gli iscritti e con i gestori dell’app. Rapido Food organizza lotterie e concorsi a premi e per chi porta nuovi iscritti sono previsti buoni spesa pari al 10% del valore degli ordini effettuati dai nuovi utenti. Rapido Food non si limita a proporre servizi e offerte vantaggiose sul digitale. Fornisce, infatti, agevolazioni anche a coloro che preferiscono cenare presso gli stessi locali: scannerizzando il codice QRcode, possono caricare ulteriori punti all’interno della carta fedeltà.

Rapido Food: surgelati e alcolici direttamente a casa tua

Con Rapido Food è possibile prenotare cibo di qualità a basso prezzo. I clienti potranno soddisfare qualsiasi voglia di sushi, pizza, panini e street food, ma non è tutto… All’interno dell’applicazione è presente una sezione dedicata ai surgelati che include tantissime varietà di prodotti ittici e avicoli. Ciò che distingue Rapido Food dalla concorrenza è l’innovativo servizio “Wine delivery”, attraverso il quale gli iscritti possono ordinare bevande alcoliche e riceverle comodamente a casa. Bottiglie di vino, spumante, amari e super alcolici vengono consegnati in soli 30 minuti, mantenendo la temperatura ottimale per una degustazione piacevole e sensoriale.

Con Rapido Food, il gusto e la convenienza sono a portata di click, trasformando ogni momento in un’esperienza culinaria indimenticabile da vivere direttamente a casa tua.