Formazione, studenti siciliani nelle catene alberghiere del Trentino

I giovani parteciperanno alle selezioni il prossimo 22 aprile

PALERMO – Si è tenuto ieri a Monreale, presso i locali de “La casa del sorriso”, il convegno “Studenti siciliani in Trentino Alto Adige per lavorare e specializzarsi nel settore alberghiero” organizzato da Federterziario Sicilia e dall’Ugl.

All’iniziativa ha preso parte l’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, Roberto Lagalla, il senatore Stanislao Di Piazza, il presidente nazionale di Federterziario, Nicola Patrizi, il presidente di Euroform, Salvatore Licata, il presidente di Ted Formazione professionale, Giuseppe Pipitone, il Responsabile regionale di Federterziario Formazione professionale, Toni Marfia. A rappresentare l’assessore regionale del Lavoro, Antonio Scavone, il capo di Gabinetto Rossana Signorino. Anche il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha preso parte all’iniziativa inviando un messaggio video.

Il convegno è stato organizzato per presentare l’accordo che Federterziario ha firmato con il gruppo Hgv. L’intesa prevede la realizzazione, la prossima estate, di tirocini che coinvolgeranno 80 studenti iscritti ai corsi professionali organizzati dagli enti appartenenti all’associazione di categoria: TED Formazione Professionale, Euroform e Cerf.

Centrale è il tema della lingua. “La vostra esperienza formativa – ha detto l’assessore Roberto Lagalla parlando ai giovani allievi delle scuole presenti in sala – prevede l’apprendimento delle lingue. La Regione mette a vostra disposizione anche il piano ‘Giovani 4.0’ che finanzia l’ottenimento delle certificazioni linguistiche. Oggi il mondo richiede di affacciarvi al mercato internazionale, di aprire la vostra mente alla necessità di comparare il livello dei servizi che esiste altrove da quello che trovate qui in Sicilia. Aprirsi al resto del mondo quindi è necessario, non per forza per restare dall’altra parte del mondo, ma per tornare per potere – ha concluso Lagalla – spendere qui l’esperienza che sarà acquisita in questo tirocinio”. Poi ha lanciato l’idea di inserire una forma premiale per i tirocini che saranno svolti fuori Isola nel prossimo Fondo sociale europeo.

“Questo è il vostro progetto Erasmus – ha detto poi Rossana Signorino – andrete a fare un naturale percorso di completamento della vostra formazione in strutture d’eccellenza. Dovrete pertanto – ha detto rivolgendosi agli studenti – puntare tutto su voi stessi. Quando i ragazzi vanno fuori e credono in loro stessi allora riescono a diventare eccellenza. Noi vi aiuteremo ma poi sta a voi riuscire ad fare il passo in più”.

L’incontro è andato avanti attraverso il confronto con i giovani studenti. “In Italia, il nostro – ha detto Antonino Reina, segretario regionale di Federterziario – è il primo accordo di partenariato fra gli enti di formazione e una catena alberghiera. In Trentino c’è tanta domanda di lavoro. Siamo sicuri – ha aggiunto rivolgendosi ai ragazzi – che se voi darete il meglio di voi stessi non vi faranno andare via. Il vostro contratto di stage si potrà trasformare in una possibilità di impiego stabile. Sarete solo voi stessi a decidere di tornare in Sicilia”.

Positivo il commento di Giuseppe Messina, segretario regionale di Ugl Sicilia. “L’iniziativa, la prima nel suo genere, attua un’azione di politica attiva del lavoro sinergica con un momento qualificante di percorso formativo nella Scuola dei Mestieri – aggiunge – ed è la strada giusta per la quale abbiamo sostenuto l’impegno del governo regionale volto a modellare il sistema formativo siciliano verso una dimensione di perfetta osmosi formazione- qualifica-azienda che è stato e dovrà rappresentare il sistema sul quale proseguire la politica di potenziamento ed investimento del settore”.

Il 22 aprile si terrà la selezione degli 80 tirocinanti.